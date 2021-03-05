МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Ставки по вкладам в банках напрямую зависят от размера ключевой ставки в стране. На протяжении определенного времени она снижалась, пока не достигла рекордного минимума – 4,25%. Следом снизились ставки по депозитам и ипотечному кредитованию. Сейчас в России идет восстановление экономики, а регулятор неоднократно подавал сигналы, что в будущем готов повышать ключевую ставку, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Экономист рассказал, о чём будут жалеть россияне уже через полгода

"До конца года она может вырасти до 5-5,5%, это оптимальный уровень, чтобы обеспечить доходность вкладов и защитить средства граждан от влияния инфляции. По данным Центробанка, этот показатель в 2021 году составит 3,7-4,2%", — отмечает финансист.

Следом и российские банки увеличат ставки по вкладам, привлекая новых клиентов и тем самым повышая объем ликвидности. Кроме того, увеличатся и средневзвешенные ставки по кредитным продуктам, считает он. "Петух наконец клюнул". Россияне ринулись забирать деньги из банков

Оптимальными ставками по вкладам можно считать уровень, когда процент по депозиту дает возможность получить прибыль. То есть размер процента по вкладу должен быть существенно выше уровня инфляции. При уровне инфляции 4% (как прогнозирует ЦБ РФ по 2021 году) и ключевой ставке 4,25% ставки по депозитам уходят в отрицательную зону, объясняет Тузов.

Сейчас по рублевым вкладам ставка в среднем составляет 4,2%, по долларовым она меньше 1%. Соответственно, при уровне ключевой ставке выше 5,5-6% можно рассчитывать, что и ставки по вкладам вырастут примерно до этого же уровня, прогнозирует эксперт.