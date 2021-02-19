МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться, при этом возможности для дальнейшего смягчения политики не видит, заявила РИА Новости глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Все зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе не исключаем, но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить", — ответила Набиуллина на вопрос, может ли ЦБ повысить ключевую ставку уже в 2021 году, если экономика восстановится.

Снижение же ставки, по ее словам, возможно только в случае, если в России будут преобладать дезинфляционные факторы, однако в текущей ситуации таких рисков нет. Как пандемия изменила российскую нефтехимию

"Мы в основных направлениях денежно-кредитной политики – это наш основной документ, который определяет, как проводится денежно-кредитная политика – рассматриваем разные сценарии. У нас там четыре сценария. Есть сценарий дезинфляционный, когда инфляция будет снижаться. И в этом случае возможно снижение ставки. Но, на наш взгляд, базовый сценарий не предполагает таких дезинфляционных рисков", — сказала глава ЦБ.

Банк России в прошлом году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику, доведя ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако ослабление рубля и оживление спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений начали разгонять инфляцию, и в сентябре регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу.

На первом заседании в текущем году на фоне разогнавшейся инфляции ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку и ужесточил сигнал по будущим действиям: теперь будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. Таким образом, курс был взят на повышение ставки. Накануне Набиуллина заявила, что регулятор в 2021-2023 годах будет возвращать ставку в нейтральный диапазон 5-6%, при этом в текущем году политика будет оставаться мягкой.