МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Женщины в РФ втрое чаще мужчин стараются обеспечить будущее с помощью финансовых инструментов, среди которых и накопительное страхование жизни (НСЖ), следует из исследования компании "Капитал Лайф Страхование Жизни", которое есть в распоряжении РИА Новости. Российские женщины рассказали, что им нужно для счастливой жизни

"Как выяснилось, в нашей стране женщины почти в 3 раза чаще мужчин серьезно задумываются о будущем и стараются обеспечить его стабильность — с помощью различных финансовых инструментов, в том числе НСЖ. Доля женщин среди тех, кто накапливает с помощью страхования, составляет в среднем по России 72%, а в ряде регионов превышает 80%", — поделились эксперты компании в преддверии празднования 8 марта.

В региональном разрезе оказалось, что самые ответственные женщины живут на Дальнем Востоке — там они интересуются долгосрочным финансовым планированием и оформляют договоры НСЖ в среднем от 3 до 5 раз чаще, чем мужчины. Среди регионов, где о будущем семьи больше думают женщины, помимо регионов Дальнего Востока, исследователи выделили Орловскую область, Республику Тыва, Новгородскую область и Калмыкию.

А вот регионом с наиболее ответственными в финансовом плане мужчинами оказался Северо-Западный федеральный округ. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области таких мужчин оказалось на 25% больше, чем в среднем по России.

Также примечательно, что женщины чаще всего назначают выгодоприобретателями по договорам НСЖ своих близких и детей, а мужчины в большинстве случаев страхуют себя. Кроме того, женщины чаще копят на образование детей и решение возможных проблем со здоровьем, а мужчины — на автомобиль или недвижимость. При этом накопления на пенсию интересуют одинаково и тех, и других — более половины всех договоров накопительного страхования завершаются по достижению клиентами пенсионного возраста.

В заключение страховщик привел еще один интересный факт: помимо накопительного страхования жизни, женщины обгоняют мужчин и в других видах личного страхования — от страхования путешествующих до страхования от укуса клеща или последствий вакцинации.

Для своего исследования "Капитал Лайф Страхование Жизни" проанализировала более 600 тысяч договоров НСЖ, или 40% от всех действующих договоров НСЖ в стране.

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