МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В текущем 2021 году в России изменятся правила оформления страхового полиса автогражданской ответственности (ОСАГО).

Как напоминает car.ru, оформление страхового полиса ОСАГО в России является обязательной процедурой для всех автовладельцев.

Однако в 2021 году процедура оформления претерпит серьезные изменения. В частности, это коснется прохождения обновленной процедуры технического осмотра машин: она станет более прозрачной и честной.

Теперь без получения диагностической карты на авто оформить страховой полис ОСАГО будет невозможно.

Кроме того, с этого года представители страховых компаний получат доступ к единой базе злостных нарушителей. Теперь для тех, кто часто нарушает ПДД, стоимость страховок будет значительно выше.

Страховые смогут устанавливать разную стоимость ОСАГО благодаря различным коэффициентам, рассчитываемым по каждому водителю.

Также страховые при заключении договора ОСАГО смогут повышать тариф тем водителям, кто серьезно нарушал правила дорожного движения: эта категория автовладельцев чаще попадает в ДТП, а значит по контрактам с такими водителями приходится чаще возвращать убытки и платить компенсации.