МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Россияне за 2020 год сняли с банковских счетов более 28 миллиардов долларов иностранной валюты наличными, что на 21% больше, чем в 2019-м. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на статистику Центробанка. Экономист дал совет, в какой валюте сейчас лучше хранить деньги

Отмечается, что самыми популярными валютами снятия стали доллар и евро.

Среди основных причин были названы нестабильность во время пандемии и кризиса, а также низкие ставки по вкладам. Помимо этого, по мнению экспертов, россияне снимали доллары и евро, которые хранили в банках на случай наступления "черного дня". Причем наиболее активно средства брали в марте и декабре, их объем достиг более четырех и трех миллиардов долларов соответственно.

В банках "Хоум Кредит", "Дом.РФ" и Росбанке подтвердили, что в прошлом году по сравнению с 2019-м клиенты действительно сняли со счетов больше иностранной валюты.

Ранее сообщалось, что у россиян появилось больше свободных денег: индекс "свободных денег" (ИСД) января 2021 года показал максимальный рост за всю историю наблюдений. Этот показатель демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. Как рассказали эксперты, свободные деньги в бюджетах россиян образовались в период неопределенности из-за пандемии и скачка инфляции.