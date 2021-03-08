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Россияне сняли с валютных счетов 28 миллиардов долларов
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Россияне за 2020 год сняли с банковских счетов более 28 миллиардов долларов иностранной валюты наличными, что на 21% больше, чем в 2019-м. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой... ПРАЙМ, 08.03.2021
валюта, евро, доллар, центробанк, цб рф, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Россияне за 2020 год сняли с банковских счетов более 28 миллиардов долларов иностранной валюты наличными, что на 21% больше, чем в 2019-м. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на статистику Центробанка.
Отмечается, что самыми популярными валютами снятия стали доллар и евро.
Среди основных причин были названы нестабильность во время пандемии и кризиса, а также низкие ставки по вкладам. Помимо этого, по мнению экспертов, россияне снимали доллары и евро, которые хранили в банках на случай наступления "черного дня". Причем наиболее активно средства брали в марте и декабре, их объем достиг более четырех и трех миллиардов долларов соответственно.
В банках "Хоум Кредит", "Дом.РФ" и Росбанке подтвердили, что в прошлом году по сравнению с 2019-м клиенты действительно сняли со счетов больше иностранной валюты.
Ранее сообщалось, что у россиян появилось больше свободных денег: индекс "свободных денег" (ИСД) января 2021 года показал максимальный рост за всю историю наблюдений. Этот показатель демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. Как рассказали эксперты, свободные деньги в бюджетах россиян образовались в период неопределенности из-за пандемии и скачка инфляции.