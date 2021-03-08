МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Подходит ли биткоин для защиты от снижения финансовых рынков, в каком случае ценные бумаги резко подешевеют и почему стоит обратить внимание на инвестиции в драгоценный металл? Ответы на все эти вопросы дал "РБК-Крипто" со ссылкой на мнение аналитиков криптобиржи Currency.com и крупнейшего телеграм-канала по инвестированию "Лимон на чай". Биткоину пророчат подорожание до миллиона долларов

"ТРЕНДОВАЯ КОРРЕКЦИЯ МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ"

Валерий, менеджер по работе с частным капиталом криптобиржи Currency.com, считает, что на вопрос о том, перейдут ли финансовые рынки в долгосрочное снижение или быстро восстановятся в случае обвала, можно будет ответить только зная о том, что послужит основным фактором такого снижения. "

Если дело будет в ожидании повышения процентных ставок ФРС, то обвал будет очень быстрым, но глубоким. Тогда в любом случае стоит заняться тем, чтобы покупать все топовые компании, как только поступят первые импульсы на выкуп. Если фактором обвала будет кратковременная фиксация позиций, потому что прибыль с марта колоссальная, то тогда трендовая коррекция может затянуться. Причина в том, что в этом случае произойдет отчасти фиксация сделок, отчасти вывод и раскидывание сеток," — отметил он.

Аналитик также добавил, что в том случае, если вместо слухов резкое повышение процентной ставки произойдет на самом деле, то это может создать долгосрочный тренд на снижение стоимости акций и индексов S&P500, Dow Jones. В таком случае может сформироваться общее и долгосрочное нисходящее движение. И в этот момент лучше всего оставаться в долларе, потому что ставку повысят, ценность доллара начнет повышаться и индекс доллара начнет укрепляться.

"Как резкий обвал рынков повлияет на криптовалюту? Потянет за собой. Стоит ли рассматривать инвестиции в криптовалюты и топовые акции, когда они достигнут своего дна, например, как в марте? Конечно стоит. Но не нужно заходить на рынок заранее, избегайте фальстарта. Нужно зайти тогда, когда начнут заходить объемы выкупа. Это проще всего отследить через индекс доллара — нужно поймать момент, когда он вновь начнет падать. Например, когда снова введут какую-либо политику смягчения, нужно будет заново подбирать все топовые акции, все топовые криптовалюты," — подытожил представитель Currency.com. Золото дешевеет на укреплении доллара

"БИТКОИН НЕ ПОДХОДИТ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ СНИЖЕНИЯ"

Евгений Коваленко, автор крупнейшего телеграм-канала по инвестированию "Лимон на чай", считает, что пакет стимулов положительно скажется на финансовых рынках и в краткосрочной перспективе можно ожидать обновления максимума.

"Такие денежные стимулы благоприятно влияют на фондовый рынок. Похожая ситуация была весной 2020 года, когда США запустили программу скупки бумаг и благодаря этому рынок вырос на 27% за месяц. На этот раз такого резкого роста не ожидаю, однако новые максимумы планирую увидеть," — подчеркнул он.

На вопрос о том, что делать с золотом и биткоином, Коваленко ответил, что "золото нужно держать в портфеле при долгосрочном инвестировании. Сейчас драгметалл дешевеет. Например, золото упало в цене на 14%: с $2044 в августе 2020 до $1738 в марте 2021. Считаю, что это хороший момент для покупки на долгий срок".

Эксперт также напомнил, что в золото можно инвестировать по-разному:

Купить акции золотодобывающих компаний. Например, "Полюс Золото". Купить золото в банке через ОМС (обезличенный металлический счет).

Купить ETF на золото под тикером FXGD. Это фонд, который инвестирует в золото за вас.

Коваленко подчеркнул, что сам он пока был бы не готов покупать биткоин, хотя и не исключает, что тот еще вырастет в цене. "Но нужно помнить про обвалы криптовалюты. Например, в ночь с 11 на 12 марта 2020 его курс упал с $7930 до $4843. Так что как способ защититься от снижения — биткоин не подходит," — подвел итог эксперт. Названы лучшие криптовалюты для инвестирования

"КРИПТОВАЛЮТЫ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ КОРРЕЛИРУЮТ С ТРАДИЦИОННЫМИ РЫНКАМИ"

Михаил Кархалев, финансовый аналитик криптобиржи Currency.com, заявил о том, что "криптовалюты, с марта 2020 года, являются полноправными участниками мировой финансовой системы, а также рисковыми активами, но при этом достаточно самостоятельными. Что это значит? В разрезе глобального рынка, как рисковый актив, криптовалюты будут падать вслед за обвалом фондовых и сырьевых рынков. Это нормальное явление, поскольку инвесторы стремятся защитить капиталы и выводят их из рисковых активов в безрисковые".

Финансовый аналитик также отметил, что вместе с тем "криптовалюты имеют свой собственный круг инвесторов, который постоянно расширяется, что делает их динамику роста или падения куда более импульсивной, чем у других активов. Есть глобальная корреляция: масштабные политические или экономические события одинаково влияют на фондовые и криптовалютные рынки, это доказала пандемия. Однако если мы говорим о промежутках между этими глобальными событиями, крипторынок практически не имеет корреляции с традиционными рынками".

Кархалев подчеркнул, что биткоин в любом случае является рисковым активом, поскольку не гарантирует ни доходности, ни сохранности капитала. Он также отметил, что золото также за последние полгода потеряло в цене 18%. "Сегодня защитной функцией обладают практически все рисковые активы: акции, биткоин, нефть — все, что растет в цене, как бы парадоксально это не звучало. Пандемия перевернула многое. Так будет продолжаться до тех пор, пока не появятся первые серьезные заявления и намерения сворачивать программы стимулирования и QE, а также повышать ставки," — уверен он.