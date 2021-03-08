Норвежская Aker создаcт предприятие для вложений в экосистему биткоина
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Норвежская промышленная инвестиционная компания Aker ASA создаст предприятие Seetee AS, которая будет заниматься инвестированием в экосистему биткоина, сообщила Aker.
"Aker ASA сегодня объявила о создании Seetee AS, новой компании, которая будет заниматься инвестированием в проекты и компании всей экосистемы биткоина, и которая будет хранить все свои ликвидные активы в биткоинах", — говорится в релизе.
Aker ASA также уточнила, что первоначальная капитализация Seetee AS составит 58,3 миллиона долларов (500 миллионов норвежских крон). Компания уточняет, что новое предприятие сосредоточится, в первую очередь, на владении биткоинами, присоединении к сообществу блокчейн и установлении отношений с ведущими игроками, запуске операций по проверке биткоинов и на вложениях в инновационные проекты компаний, работающих в экосистеме этой криптовалюты.
В сообщении также уточняется, что Seetee AS будет активно сотрудничать с другими компаниями, в частности, Seetee уже заключила соглашение о сотрудничестве с технологической компанией блокчейн Blockstream.
Aker ASA — промышленная инвестиционная компания, интересы которой в основном сосредоточены на нефтегазовой отрасли, возобновляемых источниках энергии, "зеленых" технологиях, морских активах и промышленном программном обеспечении. Aker является крупнейшим акционером в общей сложности девяти компаний, а также крупным инвестором, чей оборот составляет более 83 миллиардов норвежских крон.
https://1prime.ru/finance/20210308/833188275.html