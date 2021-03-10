МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Введение цифрового рубля может привести к некоторому удорожанию кредитов для россиян, а на ставки по вкладам, вероятно, не повлияет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Концепцию цифрового рубля планируется представить общественности уже в апреле этого года.

По последним данным регулятора, в декабре прошлого года средневзвешенная процентная ставка по кредитам физлиц на срок до года составила 13,41%, свыше одного года – 10,05%. А средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля упала до 4,47%. Эксперт рассказал, как обойти санкции против облигаций России

"Банкам будет сложнее отслеживать денежные транзакции потенциальных и фактических заемщиков, поскольку их часть будет осуществляться в цифровой валюте. Это может привести к увеличению так называемой "премии за риск" и вместе с ростом расходов на выплату процентов вкладчикам обернуться ростом стоимости кредитов для заемщиков банков. Но при поддержании здоровой конкуренции между банками этот эффект будет небольшим, в пределах 0,7 процентного пункта", — прокомментировал управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Кроме того, цифровой рубль может негативно повлиять на процентную маржу банков. Связано это с тем, что часть средств клиентов с расчетных и текущих счетов перетечет в кошельки с цифровыми рублями. В итоге, чтобы выдавать новые кредиты, банкам придется наращивать срочные депозиты или привлекать иные платные ресурсы. Из-за этого их рентабельность снизится, поясняет эксперт.

В то же время появление в России цифрового рубля вряд ли скажется на ставках по вкладам, считает управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. По мнению эксперта, некоторый рост депозитных ставок в перспективе должен произойти, однако не из-за нововведения, а из-за постепенного перехода к нейтральной ключевой ставке. Эксперты предсказывают снижение рубля и рынка акций

"Мы ожидаем рост ключевой ставки примерно на 1 процентный пункт исходя из инфляции в 3,8% в начале следующего года и реальной ставки в 1-1,3%. Таким образом, максимальная ставка в топ-10 банков может вырасти до диапазона 5,2-5,4% в 2022 году. Другими словами, ставки по депозитам в любом случае будут далеки от двузначных значений, что продолжит подогревать интерес граждан к различным инвестиционным решениям", — прогнозирует Русецкий.

Сам ЦБ в своем докладе по цифровому рублю исходит из того, что перераспределение средств между депозитами банков и цифровым рублем может оказывать повышательное давление на формирование ставок по банковским депозитам и кредитам. В самом начале, когда цифровой рубль только появится, банкам потребуется время, чтобы уточнить свои подходы к управлению ликвидностью. Они могут стремиться влиять на процесс перераспределения средств через изменение ставок по счетам клиентов, что в свою очередь может влиять на ставки по кредитам и динамику кредитования.