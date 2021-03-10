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https://1prime.ru/finance/20210310/833197340.html
Зарубежный сервис денежных переводов MoneyGram ограничил работу в России
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Единственный внесенный в реестр ЦБ РФ зарубежный сервис денежных переводов MoneyGram перестал напрямую работать с клиентами из России, следует из сообщения на сайте сервиса и... ПРАЙМ, 10.03.2021
финансы, переводы, moneygram, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Единственный внесенный в реестр ЦБ РФ зарубежный сервис денежных переводов MoneyGram перестал напрямую работать с клиентами из России, следует из сообщения на сайте сервиса и информации колл-центра.
На сайте MoneyGram говорится, что с 1 марта получение переводов наличными доступно только в отделениях банков-партнеров платежной системы "Золотая Корона", а в колл-центре сервиса РИА Новости сообщили, что отправить деньги за рубеж сейчас невозможно.
"С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков-партнеров платежной системы "Золотая Корона", — говорится в сообщении на сайте MoneyGram.
Сотрудник международного колл-центра сервиса сообщил, что отправить денежные переводы из РФ сейчас невозможно. "Нет транзакций, которые бы отправлялись из России. Но мы можем принимать переводы", — сказал он.
Американский сервис международных денежных переводов MoneyGram стал первой компанией в РФ, включенной в реестр операторов иностранных платежных систем. Такие компании обязали иметь представительство или филиал в РФ, а ЦБ получал право запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и другие необходимые данные.