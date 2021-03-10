МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в 2020 году выросла на 36,9%, по сравнению с 2019 годом, до рекордных 10,8 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба банка.

"Прошедший год был полон испытаний для всех — и тем приятнее осознавать, что в этих непростых условиях мы показали лучшую прибыль за всю историю. Это подтверждает устойчивость и эффективность нашей бизнес-модели, а также профессионализм и слаженную работу всего коллектива банка. Существенную роль в наших результатах сыграла и успешная цифровая трансформация, которую мы проводили на протяжении последних лет", — приводятся в сообщении слова председателя правления банка Александра Савельева. Рубль продолжает слабо снижаться к доллару и подрастать к евро

Выручка составила 37,9 миллиарда рублей, увеличившись на 18,9%. Рентабельность капитала (ROАE) банка за 2020 год составила 12,9% против 10,2% в 2019 году. Чистый процентный доход вырос на 9,6% и составил 25,5 миллиарда рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 10,6% — до 7,5 миллиарда рублей.

Активы банка на 1 января составили 730,2 миллиарда рублей, что на 8,4% больше по сравнению с 1 января 2020 года. Средства клиентов на 1 января 2021 года составили 479,1 миллиарда рублей, увеличившись на 14,7% по сравнению с началом года.

Банк "Санкт-Петербург" — один из крупнейших частных банков России. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 января банк занимал 18-е место в российской банковской системе.