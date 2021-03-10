МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Банк России выявил нерыночные операции с акциями "Россети Юг" после скоординированных попыток разогнать цены данных ценных бумаг через телеграм-каналы, брокеры по его предписанию уже заблокировали более 60 счетов физлиц, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"Банк России в пятницу в 16.00 мск выявил нерыночные операции на рынке ценных бумаг "Россети Юг". Это нерыночное ценообразование продолжалось порядка получаса и после выявления автоматические системы ситуационного центра начали искать, с чем оно могло быть связано. Были установлены телеграм-каналы, в которых распространялась информация о вовлечении в скоординированные действия, направленные на создание искусственной волатильности на рынке данных акций", — рассказал он на брифинге. Рубль зашатался. США нащупали "болевую точку" российской экономики

По его словам, также были выявлены лица, которые вовлекали в такую деятельность. "Для предотвращения дальнейшего нарушения справедливого ценообразования и устранения угрозы правам лиц и частных инвесторов на рынке, было принято решение о принятии комплекса мер, направленных на предотвращение искажения конъюнктуры рынка, а также было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами, соорганизаторами и принимали участие в координации в данных телеграм-каналах действий на конкретном рынке", — сообщил он.

ЦБ РФ направил предписания о блокировке счетов семи профучастникам. Во вторник регулятор сообщил на своем сайте, что предписал Сбербанку, ВТБ, "Тинькофф банку", Альфа-банку, БКС, "Открытие Брокеру" и "Атону" приостановить торговые операции ряда клиентов, чтобы предупредить манипулирование рынком. Всего было заблокировано более 60 счетов клиентов — физических лиц для выяснения ситуации, — как людей, которые совершали операции непосредственно в момент, так и тех лиц, которые предварительно совершали операции с тем чтобы продать ценные бумаги тем, кого они вовлекали в данные операции.

Акции компании "Россети Юг" начали расти в пятницу как в стоимости, так и в объеме торгов и к 16.00 мск взлетели максимально на 6,73% относительно уровня предыдущих торгов – до 4,995 копейки. Объем торгов акциями компании с 16.00 мск за час превысил 10,37 миллиона рублей, тогда как в среднем часовой объем бумагами редко превышает 200 тысяч рублей, следует из динамики Московской биржи. Всего по итогам пятницы объем торгов составил чуть более 15 миллионов рублей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ УЧАСТИЯ В РАЗГОНЕ АКЦИЙ

ЦБ РФ изучит ситуацию с разгоном бумаг "Россетей Юг" для окончательной квалификации, а также предупреждает о рисках потери финансов и рекомендует не участвовать в таких скоординированных акциях, заявил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

ЦБ в минувшую пятницу выявил нерыночные операции с акциями "Россетей Юг" после скоординированных попыток разогнать их цену через Telegram-каналы. Было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами, соорганизаторами и принимали участие в координации действий в телеграм-каналах. После предписания ЦБ было заблокировано более 60 счетов физлиц. Какие товары и услуги опасно брать в кредит

"ЦБ РФ продолжит изучение обстоятельств для окончательной квалификации данных действий. При этом обращаем внимание на уже установленную ответственность действующим законом о манипулировании рынком и рекомендуем воздерживаться от организации и участия в подобных скоординированных действиях на организованных торгах. А также хотели бы предупредить граждан о рисках потери финансов и инвестиций в условиях высокой ценовой волатильности, когда такая ценовая волатильность тем более создается недобросовестными практиками, искусственным ценообразованием с помощью вовлечения частных инвесторов в скоординированные действия", — сообщил Лях.

Акции компании "Россети Юг" начали расти в пятницу как в стоимости, так и в объеме торгов и к 16.00 мск взлетели максимально на 6,73% относительно уровня предыдущих торгов – до 4,995 копейки. Объем торгов акциями компании с 16.00 мск за час превысил 10,37 миллиона рублей, тогда как в среднем часовой объем бумагами редко превышает 200 тысяч рублей, следует из динамики Московской биржи. Всего по итогам пятницы объем торгов составил чуть более 15 миллионов рублей.