МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. ЦБ выявил в пятницу скоординированные действия группы лиц в Telegram-канале, которые призывали купить указанную ими ценную бумагу, чтобы, дождавшись роста на повышенном интересе частных инвесторов-новичков, продать ее, рассказал о схеме разгона акций компании "Россети Юг" директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

ЦБ в минувшую пятницу выявил нерыночные операции с акциями "Россетей Юг" после скоординированных попыток разогнать их цену через Telegram-каналы. Было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами, соорганизаторами и принимали участие в координации действий в телеграм-каналах. После предписания ЦБ было заблокировано более 60 счетов физлиц.

"Мы посмотрели координацию данных лиц и выявили, что планировалась координация этой бумаги ранее — в 14.00, и в 14.00 должно было быть опубликовано название бумаги – любой бумаги. После этого было перенесены и скоординированы действия на 16.00 мск. В 16.00 в Telegram-канале была названа ценная бумага и призывы, чтобы по этой ценой бумаге покупать, не закрываться друг от друга и дождаться роста. И на тех уже новичках, которые зашли в эти ценные бумаги на условном "хайпе" или на повышенном интересе к ценной бумаге, на них уже закрываться", — рассказал Лях. Банк России впервые принял меры за скоординированный разгон цены акций

"В данном случае это конкретная операция, когда людей вовлекают купить ценную бумагу в виду того, что она растет, и продать на пике стоимости ценных бумаг. Это не имеет отношение к эмитенту – это имеет отношение к определенному уровню ликвидности ценной бумаги и, возможно, при низкой ликвидности разогнать стоимость и уровень ликвидности этой ценной бумаги и привлечь к ней внимание. Это не связано с эмитентом, по предварительной информации", — добавил он.

Акции компании "Россети Юг" начали расти в пятницу как в стоимости, так и в объеме торгов и к 16.00 мск взлетели максимально на 6,73% относительно уровня предыдущих торгов – до 4,995 копейки. Объем торгов акциями компании с 16.00 мск за час превысил 10,37 миллиона рублей, тогда как в среднем часовой объем бумагами редко превышает 200 тысяч рублей, следует из динамики Московской биржи. Всего по итогам пятницы объем торгов составил чуть более 15 миллионов рублей.