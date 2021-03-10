МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 33,258 миллиарда рублей при спросе 43,01 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 92,75% от номинала, средневзвешенная цена — 92,8961% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,02% годовых, средневзвешенная доходность — 7,01% годовых.

На следующем безлимитном аукционе Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года.