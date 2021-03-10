МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам до прохождения обязательного тестирования, которое планируется начать с 1 октября. Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, ограничивает продажу сложных финансовых продуктов, в том числе структурных, неквалифицированным розничным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях и рисках таких продуктов или опытом работы на финансовом рынке.

Предполагается, что неопытные инвесторы не смогут покупать такие продукты, пока не пройдут обязательное тестирование. При этом тестирование предполагается запустить на полгода раньше – с 1 октября 2021 года вместо 1 апреля 2022 года.

Согласно законопроекту, Банк России сможет ограничивать заключение договоров между финансовыми организациями и физлицами, в том числе не являющимися квалифицированными инвесторами, в случаях, когда такому лицу предоставляется неполная или недостоверная информация о возникающих рисках, либо информация достоверна, но требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке.

ЦБ также сможет потребовать от финорганизаций обратного выкупа финансового инструмента и возмещения расходов физлицам, если при продаже этого инструмента было нарушено законодательство.

Президент РФ Владимир Путин в этом году не раз поднимал вопрос о необходимости защитить граждан от обмана при вложениях на рынке ценных бумаг, подчеркивая, что России не нужно "второе издание обманутых дольщиков". В середине февраля Путин поручил правительству РФ совместно с ЦБ до 15 июля обеспечить принятие соответствующего законопроекта. Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

Банк России оценивал в 600 миллиардов рублей вложения россиян в "мутные" инвестиционные продукты со сложной структурой и ценообразованием. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов отмечал, что власти не должны позволить гражданам потерять деньги на сложных инвестпродуктах, суть которых они не понимают.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, представляя законопроект, обратил внимание на активное перемещение средств физлиц на рынок из-за того, что проценты по вкладам достаточно серьезно "просели". При этом, по его словам, неискушенные инвесторы зачастую приобретают сложные финансовые инструменты, так как по ним обещают высокую доходность. "Они их с удовольствием берут, не понимая, что эта доходность связана и с высокими рисками, и этот риск может привести к тому, что доходов и не окажется вовсе", — указал депутат.