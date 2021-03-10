МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 9,977 миллиарда рублей при спросе 42,633 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 95% от номинала, средневзвешенная цена — 95,0311% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,69% годовых, средневзвешенная доходность — 6,68% годовых.

На предыдущем безлимитном аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 33,258 миллиарда рублей при спросе 43,01 миллиарда.