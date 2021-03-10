МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ может сократить программу заимствований в текущем году на 600-700 миллиардов рублей, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев. Минфин прокомментировал возможные новые санкции на российский госдолг

В среду министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Минфин допускает сокращение объема заимствований в 2021 году, часть расходов может быть профинансирована за счет свободных бюджетных остатков прошлого года.

"Так как в прошлом году ненефтегазовые доходы превысили наши прогнозы из-за более динамичного восстановления экономики, эти остатки, которые сформировались по итогам прошлого года, могут быть направлены на вот это вот увеличение расходов, не прибегая к дополнительным заимствованиям, которые сейчас заложены в бюджете… Это остатки из-за того, что доходы ненефтегазовые превысили наши плановые показатели, то есть они совсем свободные… Это порядок 600-700 миллиардов", — сказал Колычев журналистам.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, ненефтегазовые доходы бюджета в 2020 году ожидались на уровне 12,726 триллиона рублей. При этом по данным Минфина, опубликованным в январе, ненефтегазовые доходы в прошлом году составили 13,487 триллиона рублей.

Программа внутренних заимствований на 2021 год предполагает привлечение 3,7 триллиона рублей в валовом выражении.