МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков совокупно на 43,2 миллиарда рублей при общем спросе в 85,6 миллиарда, свидетельствуют данные министерства. Минфин прокомментировал возможные новые санкции на российский госдолг

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 33,258 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 92,75% от номинала, средневзвешенная цена — 92,8961% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,02% годовых, средневзвешенная доходность — 7,01% годовых. Спрос составил 43,01 миллиарда рублей, министерство удовлетворило в ходе аукциона 97 заявок.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 9,977 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 95% от номинала, средневзвешенная цена — 95,0311% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,69% годовых, средневзвешенная доходность — 6,68% годовых. Спрос составил 42,633 миллиарда рублей, министерство удовлетворило в ходе аукциона 35 заявок. Всего с начала года Минфин РФ разместил на аукционах гособлигации на 359,2 миллиарда рублей.

Повышение цен ОФЗ, которое наблюдалось с последнего торгового дня февраля, прервалось в прошлую пятницу после резкого падения цен 10-летних гособлигаций США и перешло в боковое движение накануне аукционов. Тем не менее, с начала марта снижение доходности ОФЗ в среднем по рынку составило 9 базисных пунктов (по итогам февраля рост в среднем составил 50 базисных пунктов, а с начала года 78 базисных пунктов), говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По его словам, в среду вновь началось снижение цен ОФЗ, которые реагировали, в первую очередь, на внутренний фактор – рост ожиданий инвесторами более раннего, чем предполагалось, начала повышения ключевой ставки Банком России на фоне ускорения темпов инфляции, которая по итогам двух месяцев выросла на 1,46% и достигла 5,67% в годовом выражении, и сохранения их на высоком уровне в ближайшие месяцы.

При очередном повышении неопределенности относительно динамики процентных ставок спрос на аукционе размещения долгосрочного выпуска ОФЗ снизился более чем на 40% по сравнению с предыдущим аукционом, говорит эксперт. При этом Минфин удовлетворил более 77% поданных заявок, но для этого ему пришлось пойти на увеличение премии по доходности, которая составила 9-10 базисных пунктов к вторичному рынку, вернувшись на уровень начала февраля.

"Спрос на среднесрочные облигации составил 42,633 миллиарда рублей, оказавшись более чем на 50% ниже показателя предыдущего аукциона. При этом после высоких премий, предоставленных эмитентом на первом аукционе, инвесторы выставили более агрессивные заявки, порядка 77% которых были отсечены Минфином РФ. При этом было размещено облигаций на сумму порядка 9,977 миллиарда рублей с относительно высокой премией порядка 7-8 базисных пунктов", — заключил эксперт.