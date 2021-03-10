МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Банк России намерен к концу года представить прототип платформы для цифрового рубля и в 2022 году после доработки платформы начать тестировать валюту, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Эксперты рассказали, как цифровой рубль повлияет на банковские ставки

"К концу года, будем надеяться, мы сможем предъявить прототип платформы цифрового рубля — некоторую технологическую платформу, которую можно будет в руках покрутить, но в рамках которой реальных транзакций делать еще будет пока нельзя. В следующем году на базе этого прототипа с учетом его доработки будем уже запускать раунды тестирования", — сказал он, выступая на организованной РЭШ онлайн-встрече.

Идею цифрового рубля регулятор представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Регулятор до 1 апреля должен подготовить концепцию по выбранной модели цифрового рубля.