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2021
https://1prime.ru/finance/20210310/833204392.html
Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году
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Банк России намерен к концу года представить прототип платформы для цифрового рубля и в 2022 году после доработки платформы начать тестировать валюту, заявил зампред ЦБ Алексей... ПРАЙМ, 10.03.2021
цб рф, рубль, цифровой рубль, новости, технологии, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Банк России намерен к концу года представить прототип платформы для цифрового рубля и в 2022 году после доработки платформы начать тестировать валюту, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"К концу года, будем надеяться, мы сможем предъявить прототип платформы цифрового рубля — некоторую технологическую платформу, которую можно будет в руках покрутить, но в рамках которой реальных транзакций делать еще будет пока нельзя. В следующем году на базе этого прототипа с учетом его доработки будем уже запускать раунды тестирования", — сказал он, выступая на организованной РЭШ онлайн-встрече.
Идею цифрового рубля регулятор представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Регулятор до 1 апреля должен подготовить концепцию по выбранной модели цифрового рубля.