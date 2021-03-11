МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Антикризисную программу льготной ипотеки на жилье в новостройках можно было бы продлить без негативных эффектов в 24 регионах, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Назван необычный способ сэкономить на покупке квартиры

"Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить", — сказала глава ЦБ в интервью газете "Известия".

По ее словам, таких субъектов в стране 24: Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

Набиуллина также поддержала идею разрешить россиянам самим продавать жилье, находящееся в залоге в банке. "В целом я отношусь к такой перспективе положительно, поскольку в ряде случаев, если люди не могут выплачивать кредит, то могли бы выгоднее продать жилье сами", — говорит она.

Однако, по словам Набиуллиной, идея требует проработки: важно, чтобы механизм, заложенный в нормативе, обеспечил право гражданина на такую опцию, но кредитные организации не навязывали должникам продажу.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость: сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Набиуллина в феврале отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки. Поэтому антикризисную льготную ипотеку необходимо сворачивать, а доступность жилья в стране необходимо обеспечивать адресными мерами — поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей, при этом дальнейшее снижение ставки против рыночного тренда чревато рисками пузыря, заявила РИА Новости председатель Банка России.

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