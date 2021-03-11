МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Российские работодатели в этом году в основном планируют экономить на добровольном медицинском страховании (ДМС) своих сотрудников, сообщили РБК в крупных страховых компаниях. Исследователи предсказали рост спроса на страхование

По словам заместителя гендиректора по ДМС компании "Ингосстрах" Дмитрия Попова, судя по первым месяцам 2021 года, доля клиентов, полностью отказывающихся от ДМС, не превышает 10–15%. Он добавил, что ситуация с пролонгацией договоров пока "рабочая", хотя небольшие компании чаще отказываются от медстрахования сотрудников, чем крупные.

Гендиректор "Совкомбанк Страхование" Игорь Лаппи отметил, что в четвертом квартале прошлого года россияне стали чаще обращаться за медпомощью, "лечили то, что не смогли пролечить в период локдауна, или же последствия ковида". Это привело к росту расходов работодателей на ДМС и их желанию оптимизировать траты.

"Вероятно, 10% клиентов снизят бюджет на ДМС, совсем откажутся от медстраховки для своих сотрудников 5–7%", — заключил топ-менеджер.

Заместитель гендиректора "РЕСО Гарантия" Игорь Иванов сообщил, что корпоративные клиенты стараются не выходить за рамки бюджетов на ДМС, и пока таких большинство, около 70%. "Возможно, около 10% страхователей снизят расходы на ДМС, 5% откажутся от страхования сотрудников или временно приостановят включение таких программ в соцпакет", — отметил он.

Директор по андеррайтингу личных видов страхования "Согласия" Олеся Сабанова сообщила, что бизнес стал отказываться от ДМС еще в конце 2020 года. Это были компании с численностью сотрудников до ста человек, пострадавшие от пандемии. По словам Сабановой, доля отказов была незначительной, в этом году усиления тенденции компания не ожидает.

В "Ренессанс Страховании" сообщили, что уровень пролонгации договоров ДМС высокий и стабильный. В ВСК также заявили, что перезаключение соглашений с корпоративными клиентами осуществляется в плановом порядке.

Директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС "АльфаСтрахования" Александр Ляпунов пояснил, что кризис и ограничения из-за пандемии затронули в большей степени малый бизнес, а это не главный клиентский сегмент крупных страховщиков. По его словам, некоторые компании, наоборот, расширяют расходы на медстрахование, в том числе для регулярного тестирования сотрудников на COVID-19.

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