Страховщики рассказали об экономии работодателей на ДМС для сотрудников
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Российские работодатели в этом году в основном планируют экономить на добровольном медицинском страховании (ДМС) своих сотрудников, сообщили РБК в крупных страховых компаниях.
По словам заместителя гендиректора по ДМС компании "Ингосстрах" Дмитрия Попова, судя по первым месяцам 2021 года, доля клиентов, полностью отказывающихся от ДМС, не превышает 10–15%. Он добавил, что ситуация с пролонгацией договоров пока "рабочая", хотя небольшие компании чаще отказываются от медстрахования сотрудников, чем крупные.
Гендиректор "Совкомбанк Страхование" Игорь Лаппи отметил, что в четвертом квартале прошлого года россияне стали чаще обращаться за медпомощью, "лечили то, что не смогли пролечить в период локдауна, или же последствия ковида". Это привело к росту расходов работодателей на ДМС и их желанию оптимизировать траты.
"Вероятно, 10% клиентов снизят бюджет на ДМС, совсем откажутся от медстраховки для своих сотрудников 5–7%", — заключил топ-менеджер.
Заместитель гендиректора "РЕСО Гарантия" Игорь Иванов сообщил, что корпоративные клиенты стараются не выходить за рамки бюджетов на ДМС, и пока таких большинство, около 70%. "Возможно, около 10% страхователей снизят расходы на ДМС, 5% откажутся от страхования сотрудников или временно приостановят включение таких программ в соцпакет", — отметил он.
Директор по андеррайтингу личных видов страхования "Согласия" Олеся Сабанова сообщила, что бизнес стал отказываться от ДМС еще в конце 2020 года. Это были компании с численностью сотрудников до ста человек, пострадавшие от пандемии. По словам Сабановой, доля отказов была незначительной, в этом году усиления тенденции компания не ожидает.
В "Ренессанс Страховании" сообщили, что уровень пролонгации договоров ДМС высокий и стабильный. В ВСК также заявили, что перезаключение соглашений с корпоративными клиентами осуществляется в плановом порядке.
Директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС "АльфаСтрахования" Александр Ляпунов пояснил, что кризис и ограничения из-за пандемии затронули в большей степени малый бизнес, а это не главный клиентский сегмент крупных страховщиков. По его словам, некоторые компании, наоборот, расширяют расходы на медстрахование, в том числе для регулярного тестирования сотрудников на COVID-19.
Читайте также:
Эксперты рассказали, что ждет страховой рынок в наступившем году
https://1prime.ru/finance/20210311/833205568.html