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2021
https://1prime.ru/finance/20210311/833216248.html
Украина продлила санкции к двум российским банкам еще на три года
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг принял решение продлить санкции в отношении двух российских банков еще на 3 года, сообщил на... ПРАЙМ, 11.03.2021
санкции против рф, украина, новости, экономика, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 11 мар — ПРАЙМ. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг принял решение продлить санкции в отношении двух российских банков еще на 3 года, сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.
"У нас был вопрос о применении санкций… на сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции в 2019 году. Принято решение продлить этим российским банкам санкции ещё на три года", — сказал Данилов.