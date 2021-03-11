КИЕВ, 11 мар — ПРАЙМ. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг принял решение продлить санкции в отношении двух российских банков еще на 3 года, сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас был вопрос о применении санкций… на сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции в 2019 году. Принято решение продлить этим российским банкам санкции ещё на три года", — сказал Данилов.