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2021
https://1prime.ru/finance/20210311/833216441.html
Российских клиентов банков за год обокрали на девять миллиардов рублей
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Мошенники похитили у клиентов банков РФ около 9 миллиардов рублей в 2020 году, что почти в полтора раза больше, чем в 2019 году, следует из сообщения Ассоциации российских банков... ПРАЙМ, 11.03.2021
банки, мошенничество, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Мошенники похитили у клиентов банков РФ около 9 миллиардов рублей в 2020 году, что почти в полтора раза больше, чем в 2019 году, следует из сообщения Ассоциации российских банков (АРБ).
В четверг в АРБ состоялось совещание с участием представителей Банка России и кредитных организаций, посвященное борьбе с мошенническими операциями.
"Артем Сычев (первый заместитель директора департамента ЦБ – ред.) отметил, что работа в целях противодействия несанкционированным операциям не должна быть разовой – она требует постоянного пересмотра и актуализации. Именно в этом случае она приведет к сокращению мошенничества, в результате которого только в прошлом году клиенты банков потеряли около 9 миллиардов рублей (именно на такую сумму проведено операций без согласия клиентов)", — сообщила АБР.
По словам Сычева, две трети попавшихся на уловки мошенников граждан — экономически активное население, и только одна треть — пенсионеры.
По данным ЦБ, в 2019 году объем всех операций, которые были совершены без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа — то, что ЦБ относит к кибермошенничеству, — составил 6,4 миллиарда рублей.
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