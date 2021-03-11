МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Мошенники похитили у клиентов банков РФ около 9 миллиардов рублей в 2020 году, что почти в полтора раза больше, чем в 2019 году, следует из сообщения Ассоциации российских банков (АРБ).

В четверг в АРБ состоялось совещание с участием представителей Банка России и кредитных организаций, посвященное борьбе с мошенническими операциями. Мошенники придумали схему с "полицией" для выманивания денег у россиян

"Артем Сычев (первый заместитель директора департамента ЦБ – ред.) отметил, что работа в целях противодействия несанкционированным операциям не должна быть разовой – она требует постоянного пересмотра и актуализации. Именно в этом случае она приведет к сокращению мошенничества, в результате которого только в прошлом году клиенты банков потеряли около 9 миллиардов рублей (именно на такую сумму проведено операций без согласия клиентов)", — сообщила АБР.

По словам Сычева, две трети попавшихся на уловки мошенников граждан — экономически активное население, и только одна треть — пенсионеры.

По данным ЦБ, в 2019 году объем всех операций, которые были совершены без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа — то, что ЦБ относит к кибермошенничеству, — составил 6,4 миллиарда рублей.

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