МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможно введение комиссии при переводе наличных или безналичных в цифровой рубль, однако внутри одного банка их быть не должно, но в целом решение о комиссиях еще не принято. Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году

В октябре прошлого года ЦБ РФ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе.

"Мы получили достаточно большой отклик на наш доклад по цифровому рублю… Одна из тем, которые надо обсуждать, — это вопрос комиссии. Речь идет не столько о комиссии при переводе из одной формы (денег – ред.) в другую, хотя это возможно", — заявила Набиуллина в интервью газете "Известия"

"Если вы снимаете сейчас деньги со своего счета в одном банке через банкомат другого банка, то есть переводите из безналичной формы в наличную, то может возникать комиссия. При переводе средств из одной кредитной организации в другую тоже могут возникать комиссии", — пояснила глава регулятора.

При этом она подчеркнула, что решение о комиссиях еще не принято. "Внутри одного банка их быть не должно, как не должно быть и комиссий при C2C-переводах (переводы между физлицами – ред.) в цифровом рубле. В платежах С2В (переводы в пользу юридических лиц – ред.) комиссии можно обсуждать: какие дополнительные траты могут возникать при переводах цифровых рублей, тут нужно учитывать политику и банков, и платежной системы", — добавила Набиуллина.

По ее словам, комиссии в любом случае "будут ниже существующих сейчас и будут снижать издержки граждан и бизнеса". В конце февраля первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не исключает введение комиссий за пользование цифровым рублем, при этом считает, что они должны быть минимальными и едиными по всей стране.

Читайте также:

Эксперты рассказали, как цифровой рубль повлияет на банковские ставки