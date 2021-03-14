МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Если возникли сомнения в подлинности попавшей в руки купюры, то использовать ее нельзя, предупредила в интервью радио Sputnik начальник управления департамента наличного денежного обращения Банка России Татьяна Александрова. Адвокат научила, что делать, если банкомат выдал купюру "банка приколов"

"В случае, если вы получили банкноту, вызывающую сомнения в подлинности, совет может быть только один – ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться", — отметила она.

По словам Александровой, подобные действия могут быть квалифицированы как сбыт фальшивых денег. Сомнительный дензнак нужно сдать в кредитную организацию, где его проверят или отправят на экспертизу в Банк России, такая экспертиза проводится бесплатно.

Следует сравнить подозрительную купюру с эталоном. Информация о признаках подлинности банкнот и способах их проверки есть на сайте Банка России и в мобильном приложении "Банкноты Банка России".

"Приложение содержит информацию обо всех банкнотах в обращении, включая памятные. Описание банкнот доступно как в виде текстовой информации, так и в аудиоформате. Приложение наглядно показывает, где расположены защитные признаки и как их проверить", – рассказала Александрова.

По ее словам, уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким. Согласно данным ЦБ, количество поддельных купюр составило семь подделок на миллион банкнот в обращении. Большинство фальшивок — номиналом 5000 и 2000 рублей.

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