МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российские банки в феврале выдали 1,15 миллиона потребительских кредитов, что меньше февральского результата в прошлом году на 11,3%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В феврале 2021 года было выдано 1,15 миллиона потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров), что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — подсчитали аналитики. При этом по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных потребкредитов практически не изменилось, сократившись всего на 1,2%.

"Таким образом, тенденция сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании остается неизменной. Определяющим критерием для кредиторов при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР)", — констатирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

"При этом если бы кредиторы активнее поощряли граждан с высоким значением ПКР снижением процентной ставки и прочими бонусами, то рост выдачи потребкредитов оказался весьма существенным. Причем за счет качественных заемщиков. Это может позволить банкам формировать кредитный портфель хорошего кредитного качества, снижать затраты на взыскание и работу с проблемной задолженностью, а также повышать лояльность целевых категорий клиентов", — также считает он.

В региональном разрезе наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (61,2 тысячи), Московской области (52,5 тысячи), Краснодарском крае (44,7 тысячи), Башкирии (40,1 тысячи), Татарстане (39,3 тысячи), а также в Свердловской области (37,8 тысячи) и Санкт- Петербурге (37,4 тысячи).

При этом снижение количества выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех субъектах РФ, а самую серьезную динамику сокращения среди 30 лидеров по объемам выданных таких кредитов продемонстрировали Оренбургская (-16,8%), Тюменская (-16,8%) и Кемеровская (-15,1%) области, а также Приморский (-15%) и Алтайский (-14,1%) края. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась за год на 6,5% и 4,2% соответственно.