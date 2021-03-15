МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Банк России с высокой долей вероятности может повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых уже в пятницу, считает глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

"Мы видим достаточно высокую вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ в марте (на 0,25 процентного пункта) и в течение второго квартала", — сказал он журналистам.

Лисоволик отметил, что этому способствуют рост рыночных ставок в развитых странах, прежде всего в американских казначейских облигациях, и усиление инфляционных рисков в мире и в России.

"Повышение ставок не окажет существенного эффекта на экономическую активность в условиях восстановления роста российский и мировой экономики. При этом волатильность в обменном курсе рубля умеренная, в условиях значительного роста цен на нефть с начала года у рубля скорее больше потенциал для укрепления в предстоящие месяцы", — подчеркнул эксперт.

Банк России в прошлом году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику, доведя ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако ослабление рубля и оживление спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений начали разгонять инфляцию, и в сентябре регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу.

На первом заседании в текущем году на фоне разогнавшейся инфляции ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку и ужесточил сигнал по будущим действиям: теперь будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. Таким образом, курс был взят на повышение ставки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале заявила, что регулятор в 2021-2023 годах будет возвращать ставку в нейтральный диапазон 5-6%, при этом в текущем году политика будет оставаться мягкой. При этом она уточнила РИА Новости, что ЦБ не исключает повышения ставки уже в 2021 году при восстановлении экономики.