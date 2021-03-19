МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юникредит банка" по МСФО в 2020 году снизилась на 49,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 8,954 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации. Райффайзенбанк отчитался о чистой прибыли по МСФО в 2020 году

Чистый процентный доход банка снизился на 4%, до 39,441 миллиарда рублей. Чистый доход по услугам и комиссии снизился на 23,6% и составил 6,845 миллиарда рублей. Операционные доходы уменьшились на 5,1%, до 48,786 миллиарда рублей.

Операционные расходы увеличились на 14,2%, до 22,62 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения снизилась в два раза и составила 10,944 миллиарда рублей.

Активы банка выросли на 4,5% и по состоянию на 31 декабря 2020 года составили 1,282 триллиона рублей, обязательства — на 5,3%, составив 1,067 триллиона рублей.

"Юникредит банк" — крупнейшая российская кредитная организация, входит в группу Unicredit. Банк работает в России с 1989 года. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля занимал 12-е место в банковской системе РФ.