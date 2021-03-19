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"Сбер" оставит почти треть сотрудников на удаленке после пандемии
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Сбербанк принял решение о том, что после завершения пандемии коронавируса 30% его сотрудников останется на удаленном или "гибридном" режиме работы, заявил глава кредитной... ПРАЙМ, 19.03.2021
сбер, удаленка, новости, экономика, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Сбербанк принял решение о том, что после завершения пандемии коронавируса 30% его сотрудников останется на удаленном или "гибридном" режиме работы, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
"На сегодняшний день мы приняли решение о том, что мы после пандемии даже оставим примерно 30% своих сотрудников в смешанном режиме или удаленном режиме. Мы уже посчитали экономию и сокращение соответствующих офисных помещений, и это все учтено в нашем новом бизнес-плане", — сказал Греф в ходе конференции с журналистами.
Он добавил, что у некоторых категорий сотрудников есть большой спрос на смешанный режим работы, кроме того, банк создает новые форматы работы – разделяемые рабочие места.
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