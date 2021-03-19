2021-03-19T16:20:00+03:00
2021-03-19T16:31:14+03:00
2021-03-19T16:20:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210319/833276960.html
Центробанк обсудит ограничение ссуд для закредитованных россиян
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России продолжает обсуждать с правительством возможность количественно ограничивать выдачу ссуд закредитованным заемщикам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на... ПРАЙМ, 19.03.2021
кредиты, цб рф, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83229/98/832299892.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/98/832299892.jpg
https://1prime.ru/images/83229/98/832299889.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/98/832299889.jpg
https://1prime.ru/images/83229/98/832299872.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/98/832299872.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210319/833276886.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Банк России продолжает обсуждать с правительством возможность количественно ограничивать выдачу ссуд закредитованным заемщикам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Есть и другие инструменты, кроме тех, которые мы принимаем как повышенные надбавки к коэффициентам риска, а именно количественные ограничения, то есть в некоторых странах может быть прямой запрет на выдачу кредитов людям уже слишком обремененным долгами, либо банкам устанавливаются специальные квоты… Мы сейчас с правительством ведем дискуссию на эту тему, чтобы такое право появилось, и мы бы тогда им, действительно, воспользовались", — сказала она.
По словам главы регулятора сейчас применяются меры, чтобы дестимулировать банки выдавать кредиты тем людям, которые уже обременены займами и долгами: введены специальные повышающие надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам. "Безусловно, когда у банков большой запас капитала и они могут позволить себе учитывать такие повышенные надбавки по коэффициентам риска, они могут продолжить выдавать такие кредиты", — пояснила Набиуллина.