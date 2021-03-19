МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Банк России продолжает обсуждать с правительством возможность количественно ограничивать выдачу ссуд закредитованным заемщикам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Банк России не исключил сокращения программы заимствований

"Есть и другие инструменты, кроме тех, которые мы принимаем как повышенные надбавки к коэффициентам риска, а именно количественные ограничения, то есть в некоторых странах может быть прямой запрет на выдачу кредитов людям уже слишком обремененным долгами, либо банкам устанавливаются специальные квоты… Мы сейчас с правительством ведем дискуссию на эту тему, чтобы такое право появилось, и мы бы тогда им, действительно, воспользовались", — сказала она.

По словам главы регулятора сейчас применяются меры, чтобы дестимулировать банки выдавать кредиты тем людям, которые уже обременены займами и долгами: введены специальные повышающие надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам. "Безусловно, когда у банков большой запас капитала и они могут позволить себе учитывать такие повышенные надбавки по коэффициентам риска, они могут продолжить выдавать такие кредиты", — пояснила Набиуллина.