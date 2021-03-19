МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Цифровая валюта центральных банков будет неизбежно вводится, а такие валюты, как биткоин в перспективе обречены: ни одна государственная финансовая система не позволит им существовать, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе онлайн — дискуссии с клиентами Private Banking. Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

"Я считаю, что цифровая валюта – вещь неизбежная, потому что мир становится цифровым. При этом я всегда считал, что такие "левые" цифровые валюты как биткоин, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены", — заявил банкир.

По его словам, ни одна государственная финансовая система не может позволить некой валюте существовать и не регулироваться госорганами в случае, если она занимает существенное место в валютных, в бюджетных, операциях. Банкиры заявили о невозможности игнорировать биткоин

"Государство, которое регулирует денежную массу, не может спокойно смотреть, как майнят деньги, это как фальшивомонетчество, мне всегда казалось. Поэтому страны пошли по другому пути – создание государственных цифровых валют", — отметил он.

Банк России в этом процессе — также не исключение и уже объявил концепцию введения цифрового рубля. ВТБ ее поддержал, но при условии, что кошельки клиентов будут находиться в банках, а расчеты будут вестись через ЦБ.

"Это связано с опасениями банков насчет того, что банковские функции переходят в ЦБ и вместе с ними туда начнет утекать ликвидность", — пояснил Костин.

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