МОСКВА, 19 марта — ПРАЙМ. Приобретение в 2020 году российским правительством акций Сбербанка на настоящий момент является наиболее эффективным и успешным размещением средств Фонда национального благосостояния, считает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Названы главные претенденты на получение средств из ФНБ

"Я глубоко убеждён, что приобретение акций Сбербанка — на сегодняшний день наиболее эффективное и успешное размещение средств Фонда национального благосостояния", — приводятся его слова в сообщении банка.

"Хорошо помню дискуссию в Государственной Думе и спекуляции отдельных фракций на тему приобретения акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния. Жизнь подтвердила правильность этого решения", — добавил он.

Макаров напомнил, что средства, полученные от сделки, стали весомым вкладом в решение важнейших задач в коронавирусный год. При этом дивиденды, которые банк планирует выплатить за прошлый год, позволят поддержать социально-экономическое развитие страны, заключил депутат. Что будет с рынком акций и рублем на следующей неделе

Глава Сбербанка Герман Греф ранее в пятницу сообщил, что набсовет рекомендовал направить на дивиденды за 2020 год 422,4 миллиарда рублей, или рекордные 56% чистой прибыли по МСФО. Если акционеры одобрят выплату, то бюджет может получить 211,2 миллиарда рублей.

Правительство еще в 2019 году начало обсуждать с Центральными банком возможность продажи контрольного пакета акций Сбербанка.

По мнению властей, ЦБ имел конфликт интересов, являясь основным акционером крупнейшего госбанка и регулятором рынка одновременно.

Весной 2020 года акции Сбербанка приобрел Минфин РФ, заплатив за них 2,14 триллиона рублей из средств ФНБ, которые хранились в валюте на счетах Банка России.

Большую часть полученных средств ЦБ в рублевом эквиваленте перечислил в бюджет.

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