МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Чаще всего пропускают платежи по своим кредитам и займам в России офисные сотрудники, продавцы и официанты, а самыми дисциплинированными должниками являются военные, учителя и врачи, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Коллекторы сказали, почему россияне не платят по кредитам

"Структура должников банков и микрофинансовых организаций с просроченной задолженностью по сфере занятости показывает преобладание занятых в сфере услуг (25%). К ним относятся менеджеры, официанты, повара, горничные, риелторы, ведущие праздников, экскурсоводы, сотрудники туристических агентств и так далее. Вторая и третья по удельному весу категории неплательщиков – офисные специалисты и работники сферы торговли – порядка 20% и 18%", — рассказали в ассоциации, добавив, что в сфере строительства трудится еще примерно 10% заемщиков с "просрочкой".

При этом, если говорить в разрезе профессий, то чаще всего допускают выход на просроченную задолженность офисные сотрудники, продавцы, официанты и повара, рабочие и водители. Еще год назад в лидеры антирейтинга входили и курьеры, однако в прошлом году в связи с резким спросам на услуги по доставке доход клиентов, занятых в этой сфере, существенно вырос, что позволило им начать качественно обслуживать ранее взятые обязательства.

Наименьшее количество должников с просроченной задолженностью приходится на пенсионеров (3%), сотрудников финансовых организаций (3%), офицеров (1,5%), врачей (2%) и учителей (1%).

В НАПКА пояснили, что низкая доля пожилых людей с "просрочкой" объясняется их привычкой тщательно планировать бюджет и стабильным доходом в виде пенсии. Кроме того, они редко совершают спонтанные покупки, поэтому к вопросу оформления кредита они подходят достаточно взвешенно.

"Офицеры, врачи и учителя – сотрудники бюджетной сферы, зарплаты которых индексируется и носят постоянный характер, даже в кризисные времена. Кроме того, в этих сферах на текущий момент нет сокращений, поэтому клиентам этих профессий достаточно легко просчитать свои финансовые силы в перспективе нескольких месяцев", — добавили в ассоциации.

Читайте также:

Какие вещи стоит покупать в кредит, а на что лучше накопить