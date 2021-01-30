МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Покупки в кредит имеют смысл, если это глобальная дорогая вещь, которая прослужит годы, например, квартира или машина. В ряде случаев процент по кредиту здесь приближен к инфляции. Однако есть вещи, покупать который в кредит — "абсолютное зло": так можно попасть к банкам в долговую кабалу. Как получить кредит, если все банки вам отказали

Человеку свойственно желать многих благ сразу — хочется просторную квартиру или дом, автомобиль, новую бытовую технику, телефон самой модной модели, и так до бесконечности. Однако купить все и сразу получается далеко не у каждого. Всегда приходится выбирать — либо отказаться от покупки вовсе, либо копить. Еще один вариант, и он, пожалуй, самый популярный в "обществе потребления" — взять в кредит, а отдать потом, но с процентами.

Сегодня рынок банковского кредитования затрагивает почти всех граждан. Даже явные противники кредитов вынуждены прибегать к заимствованиям у банков. Те, в свою очередь, генерируют миллион "выгодных предложений" на любые пожелания и кошельки. Во многом займы у банка выгодны — например, могут застраховать от инфляции или решить жилищный вопрос. Однако кредитомания может завести заемщика в кабалу платежей и в конечном счете привести к вынужденной несостоятельности.

ДЕНЬГИ В ДЕЛО

Взять взаймы у банка целесообразно, если от этого зависит здоровье человека и если деньги нужны на какую-либо глобальную покупку, например, квартиру, а накопленных средств не хватает, сошлись во мнениях опрошенные "Прайм" эксперты.

Бонусные программы и субсидирование приближают процент по кредиту на крупные покупки — автомобиль или недвижимость — к размеру инфляции. Для примера, по прогнозам ЦБ инфляция в первом квартале 2021 года превысит 5%, а, ставка по "льготной ипотеке" находится в пределах 5,9-6,5%, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Благодаря низкой учетной ставке, равной 4,25%, кредиты стали намного привлекательнее, чем год назад. К тому же учитывая разницу между реальной и официальной инфляцией в стране, копить деньги не имеет смысла, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Исследование показало, какую сумму россияне хотят накопить

"Так, например, в прошлом году автомобили подорожали на 20%, а инфляция по итогам года составила 4,9%. Если откладывать ту же сумму на покупку определенной модели автомобиля, то каждый год денег будет меньше, чем фактически отложил. Беря в расчет, что процентная ставка по кредитам на автомобили с пробегом составляет от 10 до 13 %, все равно выгоднее купить сразу", — поясняет руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.

Практически единственной причиной, почему стоит отказаться от кредитования, делая крупные покупки — нестабильность дохода, считает Тимченко.

"Если у потенциального покупателя нет уверенности в том, что через полгода он сможет вносить регулярные платежи, лучше повременить с покупкой и начать копить, чтобы в будущем не попасть в долговую яму", — говорит она.

Также важно учитывать фактор, что доход заемщика индексируется согласно уровню инфляции, добавляет Скрыль.

НУЖДА ЗАСТАВИЛА

Однако бывают и форс-мажорные ситуации. Никто не застрахован от поломки стиральной машины или потери смартфона. Если никаких накоплений нет, рассрочка будет оптимальным вариантом решения проблемы, считает директор E.M.FINANCE Евгений Марченко.

"Однако стоит внимательно следить, чтобы эта рассрочка была реальной, беспроцентной, без дополнительных платежей, таких как страховка", — говорит он. Эксперт рассказал, как правильно покупать товары в рассрочку

Такой вид кредитования также будет выгоден заемщику, если у него есть возможность погасить задолженность в течение льготного беспроцентного периода, добавляет Скрыль.

Покупка товара в рассрочку также выгодна тем, что страхует человека от повышения цены, если в текущий момент не хватает собственных средств. Более того, некоторые дефицитные товары могут исчезнуть из предложений магазинов в будущем, замечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"При этом стоит беречь себя от ситуации, когда рассрочка становится привычкой, и вы пользуетесь ею для любых, даже плановых, покупок. Такая модель поведения приводит к снижению финансовой дисциплины и отсутствию мотивации для будущих накоплений", — предостерегает Марченко.

АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО

Опрошенные эксперты не рекомендует без надобности оформлять кредитную карту, тем более под залог недвижимости или в микрокредитных организациях. При ежемесячном использовании кредитного лимита возникает риск внести недостаточную сумму ежемесячного платежа, так как его сумма постоянно меняется.

"Это существенно портит кредитную историю и может грозить высокими пенями в случае просрочки и высокой вероятностью перепродажи долга коллекторам", — предостерегает Миронюк. Россиянам разрешат стать банкротами без суда и новых расходов

Также абсолютным злом являются кредиты на эмоциональные покупки, добавляет Марченко. А это как раз то, на что мы чаще всего и тратим деньги — одежда, кафе, украшения, поездки. У каждого свое, но объединяет эти покупки одно — все они сделаны спонтанно. Таких кредитов быть не должно, ведь они неизбежно приводят к финансовым потерям, заключил финансист.