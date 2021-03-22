МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, уходом от использования контролируемых Западом платежных систем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава AmCham считает маловероятными санкции против российского госдолга

"Нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем", — сказал Лавров в интервью китайским СМИ, текст которого публикует сайт МИД РФ.

Он подчеркнул, что РФ и КНР нужно укреплять свою самостоятельность.

"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики",- сказал Лавров.

"Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют наши западные партнеры. Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории". Исторический процесс все равно возьмет свое", — подчеркнул российский министр.

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