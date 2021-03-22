МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Должник, допустивший существенную просрочку по ипотеке, может не только лишиться своей квартиры, но и выплатить банку остаток по долгу, штрафы и пени, а также судебные издержки и другие расходы, которые в сумме могут достигать 2 миллионов рублей, рассказал РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. СМИ: цены на новостройки вернулись к росту

В случае обращения взыскания на "ипотечную" квартиру, помимо возвращения самого кредита, процентов, а также штрафов и пеней, начисленных на сумму кредита, банк вправе рассчитывать еще и на компенсацию расходов, которые были им понесены непосредственно в связи с обращением взыскания на залог, пояснил он.

"Очень приблизительно речь идет о диапазоне в 0,5 — 2 миллиона рублей", — подсчитал он, пояснив, что итоговая сумма будет сильно зависеть от региона, где расположена залоговая недвижимость.

По общему правилу, в первую очередь должник, допустивший просрочку по ипотеке, компенсирует как раз расходы на реализацию заложенной квартиры и судебные издержки, а только потом уже идет уплата кредита, процентов и пеней, уточнил Данилов.

На практике банки могут включать в договоры ипотеки иную очередность, устанавливая ее наиболее выгодной для себя, уточнил он.

Другими словами, если идет обращение взыскания ипотечную квартиру, в подавляющем большинстве случаев из средств, вырученных от продажи квартиры, сначала компенсируются все расходы на юристов, оценщиков, пошлины и в последнюю очередь гасится задолженность по кредиту.

"То есть, допуская такой сценарий, заемщик рискует потерять не только саму квартиру, но и остаться с долгами", — подчеркнул Данилов.

О возможности разрешить заемщикам, допустившим просрочку по ипотеке, продавать квартиру самостоятельно, в начале марта заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия". Однако, по ее словам, эта идея еще требует проработки.

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