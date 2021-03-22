МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в феврале снизилась почти на 20% по сравнению с январем — до 168 миллиардов рублей, такая динамика обусловлена отрицательной валютной переоценкой на фоне укрепления рубля, говорится в материалах ЦБ.

"Прибыль сектора за месяц составила 168 миллиардов рублей, что почти на 20% ниже январского результата, но на четверть выше средней прибыли за 2020 год. Снижение прибыли было обусловлено отрицательной валютной переоценкой (-6 миллиардов рублей после +49 миллиардов рублей в январе) на фоне укрепления курса рубля", — отмечает регулятор.

Количество прибыльных банков в феврале заметно снизилось — с 275 до 233. Тем не менее доля банков, получивших прибыль по итогам двух месяцев текущего года, в активах сектора выросла до 97% с 96% в январе. ЦБ объясняет такую динамику тем, что "вышли в плюс" отдельные средние банки, которые были убыточными по итогам января.