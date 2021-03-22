МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в понедельник заявил, что центральный банк активно изучает возможность создания полностью цифрового доллара, однако такой шаг возможен лишь при полной поддержке конгресса. ФРС улучшает прогноз по росту экономики США

Для запуска цифрового доллара "нам потребуется одобрение конгресса, (президентской) администрации, а также широких слоев населения", сказал Пауэлл.

Самое главное, "мы не пойдем на этот шаг без поддержки конгресса, и я считаю, что идеальным сценарием было бы принятие соответствующего законодательства, чтобы нам не приходилось самостоятельно интерпретировать существующие законы для претворения этого проекта в жизнь", сказал он.

Выступление Пауэлла состоялось в рамках виртуального мероприятия, организованного Банком международных расчетов и посвященного цифровым инновациям для центральных банков.

В мероприятии также участвовали Йенс Вайдман, глава Бундесбанка и член Управляющего совета Европейского центрального банка, и глава БМР Агустин Карстенс.

Председатель ФРС в своих комментариях вновь подчеркнул, что центральный банк США находится в самом начале процесса по исследованию того, каким может быть цифровой доллар, и не намеревается подрывать функционирование частного финансового сектора.

Кроме того, он дал понять, что интерес регулятора к цифровой валюте не обусловлен возросшей популярностью частных проектов, таких как биткоин. Многие сторонники частных криптовалют рассматривают их как альтернативу активам, которые предлагает государство, однако Пауэлл считает, что пока они не способны выполнять данную задачу.

Частные криптовалюты "бесполезны в качестве средства сохранения стоимости и ничем не обеспечены", тогда как доллар имеет поддержку ФРС, заявил он. "Эти криптовалюты в большей степени представляют собой спекулятивные активы, поэтому они не столь широко используются для совершения платежей, и скорее являются заменой золоту, чем доллару", — сказал глава центрального банка.

По его словам, работа над цифровым долларом в основном вызвана изменениями в технологиях. Пауэлл в очередной раз заявил, что из-за критически важной роли доллара как мировой резервной валюты, гораздо важнее, чтобы ФРС не допустила ошибок в создании цифрового доллара, поэтому торопиться не следует.

"Нам не следует стремиться запустить этот проект как можно скорее, и нет никакой необходимости быть первыми на этом рынке, — сказал он. – Главный вопрос для нас заключается в том, есть ли у общественности потребность и желание видеть валюту центрального банка в новой цифровой форме, которая будет дополнять уже и так высокоэффективную, надежную и инновационную существующую систему платежей".

На фоне появления частных криптовалют ФРС уже некоторое время обдумывает создание полностью цифрового доллара, который некоторые называют "федкоин", однако пока не прояснила никаких деталей данного проекта.

Сторонники цифрового доллара считают, что он может стать инструментом, который позволит ускорить совершение платежей, а также, в зависимости от реализации, расширить доступ к финансовой системе, чтобы те, у кого нет банковского счета, могли с большей легкостью завести счет с цифровыми долларами.

Некоторые также полагают, что у федкоина может быть и более масштабная миссия.

По мнению представителей исследовательского сообщества, использование счетов с цифровыми долларами, которые могут приносить процентный доход, вероятно, позволит ФРС напрямую влиять на потребителей посредством внесения изменений в процентные ставки. В настоящее время центральный банк полагается на финансовые рынки в вопросе трансляции изменений краткосрочных ставок в реальную стоимость заимствований.

Цифровой доллар также может использоваться для более быстрого распространения стимулирующих выплат от государства, подобных тем, которые применялись во время пандемии коронавируса.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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