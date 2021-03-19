ВАШИНГТОН, 19 марта — ПРАЙМ / Dow Jones. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу подтвердил, что, хотя экономические перспективы и улучшаются, центральный банк намерен продолжать поддерживать экономику "так долго, как потребуется". Пауэлл поделился своими взглядами на экономическую ситуацию в статье, опубликованной в Wall Street Journal.
"Восстановление еще далеко от завершения, так что мы в ФРС будем продолжать оказывать экономике поддержку так долго, как потребуется, — пишет Пауэлл. – Я искренне верю, что мы выйдем из этого кризиса сильнее и лучше, как очень часто случалось в прошлом".
Аналогичные замечания Пауэлл делал и в среду, на пресс-конференции после заседания ФРС по денежно-кредитной политике, на котором руководство центрального банка подтвердило намерение продолжать мягкий курс до тех пор, пока экономика не окрепнет еще больше.
Последний год ФРС удерживала краткосрочные процентные ставки вблизи нуля, а также потратила триллионы долларов на приобретение активов, чтобы смягчить экономические последствия пандемии коронавируса.
Опубликованные в среду квартальные прогнозы руководителей ФРС показали улучшение их ожиданий в отношении экономического роста, рынка труда и инфляции. И все же большинство полагают, что процентные ставки будут оставаться без изменений как минимум до конца 2023 года.
В среду Пауэлл сказал, что ФРС будет продолжать покупки казначейских и ипотечных облигаций как минимум на 120 млрд долларов в месяц до тех пор, пока в достижении целей ФРС (максимальной занятости и устойчивой инфляции на уровне 2%) не будет достигнут "значительный дополнительный прогресс".
— Автор Paul Kiernan, paul.kiernan@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
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