МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. После повышения ключевой ставки Банка России и намеков регулятора, что цикл мягкой монетарной политики закончен, региональные финансовые организации начали поднимать ставки по депозитам и кредитам. Теперь очередь за крупными федеральными банками. Финансисты рассказали агентству "Прайм", на сколько подорожают заемные деньги и когда стоит ждать резкого роста ставок. Почему ЦБ поднял ключевую ставку и к чему готовиться рынкам

Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50% годовых. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Действия регулятора с учетом экономической ситуации понятны и прогнозируемы, считают эксперты. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и идет быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов даже опережая темпы наращивания выпуска продукции. Также по внешнему спросу ожидается улучшение показателей на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и роста темпов вакцинации населения.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.​

КАК ИЗМЕНЯТСЯ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ

На фоне увеличения ключевой ставки возможен плавный рост ставок по кредитам и вкладам на российском банковском рынке на протяжении этого года. При этом рост депозитных ставок будет опережать динамику кредитных, предполагает аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский.

С ним согласна доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Вершинина: увеличение ключевой ставки приведет к росту ставок по кредитам. Но произойдёт это не сразу, а спустя некоторое время. Банк России расправил ястребиные крылья

Практически со 100-процентной вероятностью в самое ближайшее время вырастут ставки по депозитам наиболее популярной срочности: от полугода до года и чуть больше года. Проценты по ним могут быть подняты на 0,5-1 процентный пункт, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.

"Повышение ставок на десятые доли процента по отдельным продуктам произойдет уже в ближайшее время. Постепенно рост ставок станет более заметным", — считает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

Так, увеличение ставок для домохозяйств можно ожидать примерно на 0,5-1% через 1-2 месяца. В первую очередь это коснется потребительских кредитов, далее отреагируют ставки по автокредитованию, прогнозирует Вершинина.

Чувствительна к повышению стоимости ресурсов для банков ипотека, по которой банки, как правило, фиксируют процентную ставку на длительный срок и, соответственно, несут высокий процентный риск, которым нужно управлять, говорит Заверский.

"Ставки по этому виду кредита вырастут в самую последнюю очередь, скорее всего, это произойдет через 2-4 месяца, и, возможно, ближе к следующему увеличению ключевой ставки", — предполагает Вершинина.

В свою очередь, Петроневич считает, что ставки по кредитам без обеспечения могут остаться примерно на том же уровне, поскольку в меньшей степени определяются стоимостью фондирования банков, и в большей степени – надбавками за риск. Эти надбавки на фоне ожидаемого роста экономики, доходов населения и снижения безработицы должны сокращаться.

Сейчас основным драйвером роста ставок по кредитам является не изменение ключевой ставки, а конкуренция, — банки соревнуются за "кошелёк клиента", подчеркивает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.

"В условиях возросшей конкуренции за розничных клиентов банки вряд ли будут охотно повышать и без того довольно высокие (с учетом стоимости финансовой защиты) ставки по розничным кредитным продуктам", — считает она.

В этой связи Ракова не ожидает повышения кредитных ставок, а наоборот допускает вероятность даже некоторого их снижения.

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Так как увеличение ставки ЦБ уже заложено в стоимость кредита, брать его с расчетом, что потом будет дороже, сейчас уже поздно, уверена Ракова.

"Резкого роста ставок по кредитования физлиц не ожидается, и ориентироваться стоит в первую очередь на собственные потребности. При этом необходимо помнить, что банки используют разные скоринговые модели для оценки риска заемщика, поэтому уровень предлагаемых клиенту ставок может существенно отличаться от банка к банку", —добавляет Петроневич.

Заверский в принципе не советует брать кредит, ориентируясь исключительно на уровень процентной ставки. Прежде всего нужно понимать саму необходимость принятия на себя кредитных обязательств, а также трезво оценивать возможности своевременного погашения кредита. Как "борьба за госдолг" отразится на банковских вкладах россиян

"Вместе с тем, всегда стоит оценивать и специфику тех или иных рынков. Например, в случае ипотеки колебания цен на недвижимость могут в большей степени влиять на размеры платежей по кредиту, нежели небольшие колебания процентных ставок. Поэтому, конечно, решение о привлечении кредитных средств должно приниматься по результатам анализа совокупности факторов, и единого универсального для всех решения тут нет", — заключил он.