МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Банк России ранее заявил о намерении в 2022 году запустить пилот по сбору монет у граждан через специальные приемники "в целях улучшения возврата монеты в оборот". Однако экономист Михаил Беляев считает, что регулятор недоговаривает истинных причин новой кампании, передает ИА DEITA.RU. Центробанк рассказал о махинациях банков со страховкой

По мнению экономиста, истинная причина кроется в росте инфляции, при которой малоиспользуемые деньги низкого номинала вымываются из обращения. Таким образом, складывается ситуация, при которой производство монет не имеет смысла, поскольку стоит дороже, чем они сами.

В то же время, добавляет Беляев, не стоит ждать полного отказа от использования монет, так как пока официально цены на товары устанавливаются с точностью до копеек (хотя на практике их зачастую игнорируют).

По данным ЦБ, на начало текущего года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.