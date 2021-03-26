2021-03-26T18:53:28+03:00
2021-03-26T18:53:28+03:00
2021-03-26T18:53:28+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210326/833331855.html
Экономист объяснил, зачем Центробанк собирает монеты россиян
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Банк России ранее заявил о намерении в 2022 году запустить пилот по сбору монет у граждан через специальные приемники "в целях улучшения возврата монеты в оборот". Однако... ПРАЙМ, 26.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Банк России ранее заявил о намерении в 2022 году запустить пилот по сбору монет у граждан через специальные приемники "в целях улучшения возврата монеты в оборот". Однако экономист Михаил Беляев считает, что регулятор недоговаривает истинных причин новой кампании, передает ИА DEITA.RU.
По мнению экономиста, истинная причина кроется в росте инфляции, при которой малоиспользуемые деньги низкого номинала вымываются из обращения. Таким образом, складывается ситуация, при которой производство монет не имеет смысла, поскольку стоит дороже, чем они сами.
В то же время, добавляет Беляев, не стоит ждать полного отказа от использования монет, так как пока официально цены на товары устанавливаются с точностью до копеек (хотя на практике их зачастую игнорируют).
По данным ЦБ, на начало текущего года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.