МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. ВТБ закладывал в своих ожиданиях повышение ключевой ставки Банка России, однако обеспокоен риторикой регулятора и жестким сигналом для рынка по денежно-кредитной политике, заявил журналистам глава банка Андрей Костин.

Банк России по итогам заседания совета директоров 19 марта повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. Слабость экономики, замеченная в феврале, не будет долгой

По словам Костина, банк закладывал в своих ожиданиях, что ключевая ставка будет расти. "Нас скорее немножко обеспокоила риторика Центрального банка, он достаточно агрессивно транслировал это повышение и анонсировал, что он будет дальше двигаться. Это — довольно жёсткий сигнал для рынка", — заявил банкир.

Но, тем не менее, он отметил, что пока ситуация находится под контролем. "И мне кажется, это решение не окажет сильное влияние ни на процесс кредитования, ни на ситуацию c маржинальностью. Кстати, маржинальность у нас снижается. Мы планируем, что она снизится с 3,8% до около 3,5%", — добавил Костин.