МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Усиление контроля за использованием контрольно-кассовой техники скорее всего не приведет к увеличению учтенного объема оборота российских рынков, прокомментировал РИА Новости гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

Ранее в пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство совместно с Федеральной налоговой службой подготовили предложения для устранения нарушений правил использования контрольно-кассовой техники на рынках, усиление контроля позволит защитить права потребителей и снизит оборот нелегальной торговли. В ВТБ рассказали об убыточности экосистем банков

"Не думаю, что объем (оборота российских рынков — ред.) увеличится за счет улучшения собираемости данных, так как было уже много итераций, уточнений этих показателей. С одной стороны, в фискальных данных может появиться какой-то объем неучтенных продаж, но, с другой стороны, я предполагаю, что часть предпринимателей продолжит игнорировать использование кассовых чеков", — сказал он.

По данным Росстата, в 2020 году оборот розничной торговли в России на 95,3% формировался организациями и предпринимателями, которые торгуют вне рынка, в свою очередь доля розничных рынков и ярмарок составила 4,7%. Объем продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составил 1,593 триллиона рублей, тогда как общий оборот розничной торговли — 33,555 триллиона рублей.

"Последние годы рыночная торговля потеряла свою привлекательность как для потребителей, так и для предпринимателей. На многих рынках наблюдается значительное количество вакантных площадей, во многих регионах их доля составляет от 20 до 40%. Мало кто хочет заниматься этой деятельностью, так как понимают, что больших доходов в этой сфере не получить", — добавил собеседник агентства.

Так, в Санкт-Петербурге доля рыночной торговли, по словам Федякова, составляет меньше 2% от всего товарооборота, но в южных регионах страны рыночная торговля все еще достаточно популярна, в отдельных субъектах рыночный оборот составляет до 20% от всего товарооборота.

Количество рынков в России постепенно снижается в последние годы. По данным Росстата, на 1 января 2021 года в России насчитывалось 911 розничных рынков, что на 56 меньше (на 5,8%), чем на аналогичную дату 2020 года. Наибольшую долю в общей структуре занимают универсальные рынки (62,9% в общем количестве торговых мест), а также сельскохозяйственные рынки (24,6%). Торгуют на рынках в основном индивидуальные предприниматели.

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