МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российские банки с 1 октября не смогут взимать с магазинов комиссию более 1,5 тысячи рублей за одну операцию в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе ЦБ.

"Банк России принял решение с 1 октября 2021 года дополнительно ограничить максимальный размер комиссий, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в Системе быстрых платежей, — не более 1,5 тысяч рублей", — сообщил регулятор. "Тинькофф банк" подал миллиардный иск к МТС

Ранее этот порог был установлен только в процентах — от 0,4 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки.

"Новое решение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы. Аналогичные тарифы и ограничения устанавливаются с 1 октября 2021 года и по платежам в пользу самозанятых", — добавляется в сообщении.

Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что для граждан платежи за любые товары и услуги в СБП остаются бесплатными.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

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