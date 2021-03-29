МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Сбербанк и интернет-холдинг Mail.ru планируют разделить активы своего совместного предприятия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Mail.ru Group и "ВКонтакте" открыли платформу электронной коммерции

"Два источника сообщили, что Сбербанк и Mail.ru недавно запросили у Кремля разрешение на разделение активов их совместного предприятия, которое включает в себя Delivery Club, сервис доставки еды, и "Ситимобил", сервис такси", — говорится в сообщении газеты.

Газета отмечает, что причиной такого решения стали разногласия относительно стратегии сокращения убытков совместного бизнеса двух компаний, а также дальнейшего пути его развития.

Один из собеседников газеты также сообщает, что Сбербанк и Mail.ru в целом перестали поддерживать контакт друг с другом, однако решение о сроках и порядке разделения активов еще не было принято. Сбербанк и Mail.ru отказались комментировать газете новость о приостановке сотрудничества.

Совместное предприятие О2О (online-to-offline) в сфере транспорта и еды Сбербанка и Mail.ru Group было создано в декабре 2019 года и включает в себя сервис доставки из ресторанов Delivery Club, сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат", сервис такси "Ситимобил", сервис каршеринга You Drive, многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex, а также производителя готовых рационов питания Performance Group и сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе".

В начале месяца Сбербанк сообщил, что в текущем году вложит в совместное предприятие с Mail.ru дополнительно свыше 10 миллиардов рублей.

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