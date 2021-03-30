МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российские и иностранные граждане за год пандемии нового коронавируса забрали с депозитов в рублях 2 триллиона рублей, а в иностранной валюте — 11,7 миллиарда долларов, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ. 

Бездомный на улице

Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

"По банковскому сектору в целом на 1 марта за год, за период "коронакризиса", депозиты физлиц в рублях сократились на рекордные 2 триллиона рублей, или на 11,1%, депозиты в иностранной валюте в пересчете на доллары сократились на 11,7 миллиарда долларов, или на 16,5%", — сообщает эксперт.

Физические лица, по расчетам РИА Новости на основе данных ЦБ, на 1 марта хранили на срочных депозитах в рублях 16,043 триллиона рублей, в иностранной валюте — 59,3 миллиарда долларов в пересчете на американскую валюту.

При этом текущие счета физлиц в российских банках за "коронавирусный" год пополнились на 3 триллиона рублей и 8,8 миллиарда долларов. В результате на начало весны на них хранилось 8,8 триллиона рублей и 31,1 миллиарда долларов.

Переток средств с традиционных банковских депозитов Осадчий объясняет, в первую очередь, низкими банковскими ставками. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в крупнейших банках РФ по итогам второй декады марта сократилась до 4,51% с 5,15% годом ранее.

"Рост остатков на текущих счетах объясняется перетоком средств с депозитов, экспансией накопительных счетов, где по остаткам начисляются проценты, и антикризисными субсидиями государства населению", — добавил аналитик.

Читайте также:

Россияне в феврале сняли со счетов более 600 миллионов долларов