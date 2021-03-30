МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российские и иностранные граждане за год пандемии нового коронавируса забрали с депозитов в рублях 2 триллиона рублей, а в иностранной валюте — 11,7 миллиарда долларов, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

"По банковскому сектору в целом на 1 марта за год, за период "коронакризиса", депозиты физлиц в рублях сократились на рекордные 2 триллиона рублей, или на 11,1%, депозиты в иностранной валюте в пересчете на доллары сократились на 11,7 миллиарда долларов, или на 16,5%", — сообщает эксперт.

Физические лица, по расчетам РИА Новости на основе данных ЦБ, на 1 марта хранили на срочных депозитах в рублях 16,043 триллиона рублей, в иностранной валюте — 59,3 миллиарда долларов в пересчете на американскую валюту.

При этом текущие счета физлиц в российских банках за "коронавирусный" год пополнились на 3 триллиона рублей и 8,8 миллиарда долларов. В результате на начало весны на них хранилось 8,8 триллиона рублей и 31,1 миллиарда долларов.

Переток средств с традиционных банковских депозитов Осадчий объясняет, в первую очередь, низкими банковскими ставками. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в крупнейших банках РФ по итогам второй декады марта сократилась до 4,51% с 5,15% годом ранее.

"Рост остатков на текущих счетах объясняется перетоком средств с депозитов, экспансией накопительных счетов, где по остаткам начисляются проценты, и антикризисными субсидиями государства населению", — добавил аналитик.

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