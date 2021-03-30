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https://1prime.ru/finance/20210330/833356375.html
Центробанк рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов россиян
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Банк России рекомендовал кредиторам удовлетворять заявки на реструктуризацию кредитов граждан и малого и среднего бизнеса до 1 июля текущего года, сказано в сообщении регулятора... ПРАЙМ, 30.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал кредиторам удовлетворять заявки на реструктуризацию кредитов граждан и малого и среднего бизнеса до 1 июля текущего года, сказано в сообщении регулятора.
"Банк России рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 июля 2021 года", — отмечается в сообщении.
Критериями для принятия решения о реструктуризации кредитов или займов граждан являются заболевание заемщика или члена его семьи коронавирусом, либо же снижение его дохода до уровня, не позволяющего обслуживать задолженность.
Банк России также отметил тенденцию на снижение количества заявок на реструктуризацию от граждан, однако их число все еще остается значительным, при этом потребность в изменении условий кредитного договора в первую очередь испытывают наименее обеспеченные группы населения.
По данным регулятора, кредитные и ипотечные каникулы, а также внутрибанковские программы реструктуризации оказались достаточно эффективными антикризисными инструментами и позволили снизить риски дефолта заемщиков и обеспечили многим гражданам, попавшим в сложную ситуацию, возможность восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства перед кредиторами.
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