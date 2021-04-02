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В Госдуме нашли способ списать россиянам долги по кредитам
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов нашел способ списать долги россиян по кредитам. По его мнению, от задолженностей можно избавиться за счет... ПРАЙМ, 02.04.2021
кредиты, долги, новости, экономика, финансы, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов нашел способ списать долги россиян по кредитам. По его мнению, от задолженностей можно избавиться за счет госдолга Бангладеша перед Россией. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-релиз пресс-службы Миронова.
"Пусть государство объявит амнистию для заемщиков", — сказал депутат. Он добавил, что кредит может быть компенсирован с помощью возвращения госдолга Бангладеша перед Россией. Депутат подчеркнул, что общий долг россиян по микрозаймам составляет почти 172 миллиардов рублей, а долг Бангладеша — 2,42 миллиардов долларов.
Миронов считает, что долг республики можно уступить микрофинансовым организациям. Он уверен, что этот вариант решения проблемы является самым подходящим.