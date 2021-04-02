МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов нашел способ списать долги россиян по кредитам. По его мнению, от задолженностей можно избавиться за счет госдолга Бангладеша перед Россией. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-релиз пресс-службы Миронова.

"Пусть государство объявит амнистию для заемщиков", — сказал депутат. Он добавил, что кредит может быть компенсирован с помощью возвращения госдолга Бангладеша перед Россией. Депутат подчеркнул, что общий долг россиян по микрозаймам составляет почти 172 миллиардов рублей, а долг Бангладеша — 2,42 миллиардов долларов.

Миронов считает, что долг республики можно уступить микрофинансовым организациям. Он уверен, что этот вариант решения проблемы является самым подходящим.