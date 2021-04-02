МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Активы российских банков в январе выросли на 0,5% в реальном выражении, существенное влияние на динамику активов оказала валютная переоценка, свидетельствуют результаты исследования агентства "Прайм". Эксперты спрогнозировали будущее российской экономики

По заказу АЭИ "Прайм" эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему активов на 1 марта 2021 года. В рейтинге представлены данные по 393 кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно форме N101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

"Динамика активов во втором месяце 2021 года в целом была достаточно слабой. Объем активов российского банковского сектора в феврале в номинальном выражении немного снизился, а в реальном выражении наблюдался умеренный прирост. Снижение в номинальном выражении составило 0,03%, а прирост в реальном – 0,5%", — пишут авторы исследования.

В процентном соотношении положительную динамику продемонстрировали только 37,2% банков, что является относительно слабым результатом. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года прирост наблюдался у 44,5%, а в январе текущего года у 43,5% кредитных организаций.

Наибольший прирост активов среди ста крупнейших банков за первые два месяца 2021 года был у "Креди Агриколь КИБ", активы которого выросли на 39%, что позволило этому иностранному банку подняться на 23 позиции вверх, сейчас он занимает 75-е место в рейтинге. Значительный прирост активов у этого банка стал следствием роста межбанковского кредитования. Вторым по темпам прироста в январе-феврале стал еще один иностранный банк – "Инг банк (Евразия)", объем активов у которого вырос 28%, он поднялся на 10 позиций в рейтинге и занял 42-е место.

В то же время, самую слабую динамику активов среди ста крупнейших банков показал "РНКО Платежный Центр", активы которого уменьшились на 26%, в рейтинге он потерял 11 позиций и опустился на 96-е место. Вторым по темпам снижения стал "СЭБ банк" — сокращение активов за первые два месяца на 20%. Третье место по темпам снижения из числа крупнейших занял "КЭБ ЭйчЭнБи Банк", активы которого снизились на 15%, что привело к потере 7 позиций в рейтинге, где он занимает 100-е место.

Сбербанк по состоянию на 1 марта располагал активами в размере 35,3 триллиона рублей, что составляет 31% суммарных активов всех российских банков. В январе активы у него выросли на 0,6%, или на 213 миллиардов рублей. Второй по размеру российский банк – ВТБ — в январе-феврале показал прирост активов на 2,2%, или на 381 миллиард рублей. Таким образом, всего на два крупнейших российских государственных банка приходится 46,6% суммарных активов банковской системы.