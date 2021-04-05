МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Российские банки в этом году будут вынуждены повышать ставки по вкладам, пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства АКРА. Эксперт рассказал, когда лучше хранить деньги в рублях

Основной причиной этого названы решения Банка России по ключевой ставке. В феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики завершен, а в марте ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5%, вопреки ожиданиям большинства аналитиков. Поводом для такого решения стали ускорение инфляции до 5,8% годовых к 15 марта при целевом значении 4% и смещение баланса рисков "в сторону проинфляционных".

Эксперты отмечают, что ускорение инфляции может привести к падению реальной доходности депозитов, и это вновь подтолкнет вкладчиков к переводу сбережений в альтернативные инструменты.

При этом потребность банков в сохранении клиентской базы останется, и в этих условиях они будут поддерживать ставки на высоком уровне, даже если ЦБ сохранит ключевую ставку неизменной, говорится в исследовании.

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