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2021
https://1prime.ru/finance/20210405/833387037.html
Аналитики прогнозируют рост ставок по вкладам в России
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Российские банки в этом году будут вынуждены повышать ставки по вкладам, пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства АКРА. Основной причиной этого названы решения Банка... ПРАЙМ, 05.04.2021
депозиты, банки, акра, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Российские банки в этом году будут вынуждены повышать ставки по вкладам, пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства АКРА.
Основной причиной этого названы решения Банка России по ключевой ставке. В феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики завершен, а в марте ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5%, вопреки ожиданиям большинства аналитиков. Поводом для такого решения стали ускорение инфляции до 5,8% годовых к 15 марта при целевом значении 4% и смещение баланса рисков "в сторону проинфляционных".
Эксперты отмечают, что ускорение инфляции может привести к падению реальной доходности депозитов, и это вновь подтолкнет вкладчиков к переводу сбережений в альтернативные инструменты.
При этом потребность банков в сохранении клиентской базы останется, и в этих условиях они будут поддерживать ставки на высоком уровне, даже если ЦБ сохранит ключевую ставку неизменной, говорится в исследовании.
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