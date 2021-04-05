МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Россияне по данным на март текущего 2021 года задолжали по кредитам в общей сумме почти триллион рублей. Банки предупредили о рисках оттока вкладов

Как пишет газета "Известия", сумма долгов граждан перед кредиторами составила 976,1 миллиарда рублей.

За прошлый 2020 год эта сумма выросла на 22% или 176 миллиардов рублей.

Как пояснили изданию в Банке России, "рост просрочки, очевидно, связан в том числе и с последствиями пандемии. Определенное ухудшение качества портфелей произошло. Но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным".

В ЦБ добавили, что худшего сценария удалось избежать: банки не переставали выдавать кредиты и шли на реструктуризацию долгов.

В свою очередь президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев подтвердил: на проблемы с выплатами по кредитам повлияла эпидемия. Он отметил, что около 70% заемщиков объясняли выход на просрочку ухудшением своего финансового состояния.